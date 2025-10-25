Calcio terza categoria. Il Podenzana chiede strada alla Palleronese. La capolista Spartak nella tana del ValliZeri
Ieri sera con calcio d’avvio fissato alle 21, ad aprire le danze al “Raffi“ hanno aperto le ostilità della quarta giornata del campionato di Terza Categoria Cinquale-Attuoni. Sono tre gli anticipi in programma oggi dalle 15. Stralunigianpalla al “Rolando Rocchi“ tra Podenzana e Palleronese, con i rappresentanti del Panigaccio che hanno dalla loro parte il pronostico, di contro i ragazzi di Massimiliano Ebano si calano del derby con il dichiarato intento di sovvertirlo. Al "Macchiarini-Ricci", il Terrinca aspetta la visita dello squadrone dell’ICF Fosdinovo diretto dal profeta del nuovo Cristian Costa.
Altra partita che riscuote il massimo interesse è quella che chiama allo stadio “Tolaro“ (ore 15,30) la capoclasse Spartak Apuane ospite del ValliZeri, valligiani rilanciati dal rotondo quattro a zero messo in visione in casa dell’Attuoni. La formazione di Daniele Magnani dopo l’exploit se non vuole ulteriormente perdere terreno dalla reginetta deve assolutamente rimandare battuti i biancorossi che salgono sulle ridenti colline decisi a prendersi senza fare le barricate i tre punti. Chiuso il sabato calcistico, il turno si completa lunedì a partire dalle 20,30 con la partita del "Pedonese", a confronto Sporting Marina e Marmese, mezzora dopo scendono in campo Polisportiva Carrarese – Filattiera.
Al “Raffi“ dalle 21, giocano il Royal Dallas e la reginetta Monti. "Ci aspetta lo Stelvio – afferma il presidente del Monti Carlotti – si, perché il Royal Dallas è una sorta di scalata alla cima Coppi – e, in questa quarta tappa noi sappiamo che dobbiamo arrivarci in salute, concentrati, pronti ad affrontare con il massimo sforzo un avversario difficile".
