Calcio Terza Categoria. Il Ponte a Elsa continua a stupire. Goleada del Capraia nel derby

Altra goleada per il Capraia contro il Serravalle. Dopo il pesante passivo inflitto agli empolesi in Coppa Provinciale, infatti, i ragazzi di mister Costoli si sono ripetuti anche in campionato vincendo con un eloquente 9-1: doppiette di Rosi e Biotti e centri di Grosso, Ciulli, Cioni, Ferri e Bertucci mentre per la rete della bandiera del Serravalle è stata siglata dal solito Cissè. Il Capraia resta così in piena zona play-off nel girone A del campionato fiorentino, 5 punti sopra lo Sporting Lazzeretto, tornato invece con un pareggio a reti bianche dalla trasferta sul campo del Carraia. Nello stesso raggruppamento, infine, niente da fare anche per il Marcialla City al cospetto della corazzata Bibe 1964. Gli arancioneri fiorentini, terza forza del campionato, hanno infatti espugnato il campo di Marcialla con un perentorio 4-1. Per i padroni di casa, il cui gol porta la firma di Hamzo su calcio di rigore, sono stati fatali due errori ad inizio di entrambi i tempi che hanno indirizzato la partita verso il Bibe 1964.

Passiamo adesso al girone B di Pisa, dove continua la corsa di vertice del Ponte a Elsa. Grazie alle reti di Daini, Sindoni e Castagli, infatti, i biancorossi di mister Bagnoli hanno espugnato anche il Marconcini di Pontedera, ’casa’ dell’Oltrera, con il punteggio di 3-2. Un successo che ha permesso al Ponte a Elsa di rimanere imbattuto e di salire a quota 13, appena 2 punti dietro al capolista a punteggio pieno La Corte. Scoppiettante pareggio per 2-2, invece, nel derby di Ponzano tra i gialloblù empolesi e il Giovani Fucecchio 2000. Dopo la recente sconfitta in coppa, costata l’eliminazione, i bianconeri di Peruzzi sono partiti forte alla ricerca della ’vendetta’, passando subito in vantaggio con Bagnoli, ma la squadra di Gargiulo reagisce e nel giro di 4 minuti poco dopo la mezzora ribalta il risultato con Iacovino e Mantelli. Il Giovani Fucecchio 2000 a sua volta non ci sta ed impiega appena 2 minuti per ristabilire di nuovo la parità sul 2-2, grazie ad un pregevole tocco morbido di Ciulli. Nella ripresa la gara resta vivace e ricca di occasione, ma il risultato non cambierà più. Intanto stasera torna la Coppa Provinciale con la disputa in gara secca degli ottavi di finale. Impegno proibitivo per il Capraia alle 21.30 a Lastra a Signa contro La Lanterna. derby alle 20.30 a Pagnana invece tra Calasanzio e Ponzano.