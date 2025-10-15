Calcio terza categoria. Il Ponte a Elsa è l’unico a gioire con la tripletta di Bagnoli. Passo falso per le altre squadre

Ultimo weekend nefasto per le squadre di zona impegnate in Terza Categoria. L’unica a gioire, infatti, è stato il Ponte a Elsa, che comanda a punteggio pieno il girone B pisano. Dopo i 5 gol rifilati al Montopoli, infatti, i biancorossi ne fanno 4 anche in casa al Giovani Fucecchio 2000. Mattatore Bagnoli, autore di una tripletta con due rigori trasformati, mentre l’altro sigillo porta la firma di Del Vigo.

Nello stesso raggruppamento il Gavena passa in vantaggio con Palma contro il Marciana, ma viene rimontato fino all’1-3 prima di riuscire solo ad accorciare le distanze con Iacovino. La squadra di mister Lucchesi resta quindi a un punto.

Passando alla quarta giornata del girone A di Firenze, a Pagnana contro il San Vincenzo a Torri il Calasanzio è castigato da un gran gol di Ghelli, mentre il Marcialla crolla 4-0 a Firenze contro il Quinto. Mentre gli empolesi di mister Biondo hanno quindi rimandato ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale rimanendo inchiodati a due punti, il Marcialla resta invece a quota sei insieme all’Avane, superato a sua volta 1-0 a domicilio dal Vaglia.

In fondo alla classifica ancora ferme a zero troviamo le due empolesi Serravalle e Ponzano. I primi cedono 3-2 in casa all’Afrorenze con reti di Centofanti nel primo tempo su rigore e De Tommasi al 63’. I gialloblù di Bianchi, invece, nonostante la rete di Minneci al 12’ e di Bernardeschi al 55’ perdono 5-2 in casa della capolista a punteggio pieno VI Razzi.

Infine, nel girone B di Lucca il Galleno viene superato a domicilio per 2-1 dal Pistoia Ovest. La rete dei padroni di casa porta la firma di Tambellini al 33’ sugli sviluppi di una punizione. Dopo due giornate i biancocelesti sono terzultimi con un punto.