Calcio Terza Categoria. Il programma gare nel weekend

Si apre stasera un altro turno di terza categoria. Si comincia alle 21.30 con l’incontro tra Atletico Valdipesa-Capraia per il girone A di Firenze, con gli ospiti che arrivano da tre sconfitte consecutive e sono in cerca di riscatto per provare a tenersi stretti i play-off. Sempre questa sera, nel girone B di Pisa, si giocano Casteldebosco-Avane (20.45 al Marconcini di Pontedera), nell’Avane capolista assente lo squalificato Touray, e il derby Giovani Fucecchio 2000-Ponzano (ore 21 al Galli di Fucecchio), nelle fila bianconere manca lo squalificato Menichini. Domani alle 15 invece c’è Ponte a Elsa-Oltrera, vero e proprio scontro diretto in chiave play-off nel girone B di Pisa. Nel girone A di Firenze domenica alle 15 va in scena Serravalle-Quinto a Monterappoli, con il Serravalle sempre alla ricerca dei primi punti stagionali, alle 17 invece inizia il match tra Cattolica Virtus e Lazzeretto con quest’ultimi che in classifica hanno quattro punti di vantaggio. Lunedì alle 20.30, infine, a San Piero a Ponti si chiude il posticipo del girone A di Firenze Atletico Esperia-Marcialla City.