Calcio Terza categoria. Il Quercegrossa sabato in campo per il terzo posto

Non perde dallo scorso 24 novembre e ha messo insieme una serie positiva di 14 partite senza sconfitte: il Quercegrossa, nel campionato di Terza categoria, ha così rimediato a un inizio di stagione in sordina. Il finale di campionato si preannuncia scoppiettante e si inizia subito con un sabato ad altissima tensione: si giocheranno infatti gli scontri diretti per il primo posto tra Buonconvento e Montepulciano Stazione e per il terzo posto tra il Monticchiello ed il Quercegrossa. "Sarà importante – sottolinea Ezio Nativi, ds del Quercegrossa – che tra il secondo e il terzo posto alla fine ci siano meno di dieci punti di differenza: altrimenti non si giocheranno i play-off. Attualmente ci sono dodici punti di distacco".

Ma la squadra gira bene: "I ragazzi di mister Claudio Mastacchi si stanno esprimendo a un ottimo livello e sono concentrati sull’obiettivo finale. In tutti i settori del campo il Quercegrossa sta facendo vedere il suo valore".

E sulla società: "Ci è sempre vicina senza tuttavia farci sentire una pressione eccessiva. Il presidente Antonio Caccioppoli, il suo vice Andrea Valentini e tutta la dirigenza ci danno quello stimolo che ci dovrebbe portare verso obiettivi di prestigio!".

Giuseppe Stefanachi