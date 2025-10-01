CALCIO TERZA CATEGORIA. In Coppa provinciale vanno avanti: Lido di Camaiore, Sporting Forte dei Marmi e Stiava

In Terza categoria si è giocata la 2ª giornata della coppa provinciale con le partite di ritorno degli abbinamenti del primo turno e le gare-2 dei triangolari. Hanno passato il turno Lido di Camaiore, Sporting Forte dei Marmi e Stiava. Per completare il quadro vanno attese le gare-3 dei triangolari.

Nel weekend appena trascorso i derby versiliesi di Coppa sono stati quasi tutti in anticipo di venerdì sera. Il Nhul Viareggio ha battuto 1-0 lo Stiava ma è uscito dopo aver perso 5-2 l’andata. Per la neonata formazione viareggina che ha il suo quartier generale al Bistrot della Cittadella del Carnevale ha segnato un bel gol Andrea Raffagnagi alias "L’analcolico biondo che fa impazzire il mondo". Pure lo Sporting Camaiore nel "friday-night" di Terza ha ribaltato il risultato dell’andata ma non abbastanza per andare avanti: dopo la sconfitta 2-0 della settimana prima l’1-0 del ritorno non è bastato ai bluamaranto che sul sintetico de “La Pruniccia“ a Strettoia si sono imposti col gol dell’ex di Marzio Luisotti sulla specialità della casa: il calcio di punizione. E sabato le due camaioresi risaranno subito contro nel derby pure nella 1ª giornata di campionato. Affermazione all’inglese (2-0) come all’andata per lo Sporting Forte sul Marina grazie alle reti di Alessio Maggi e Matteo Mussi. Sabato in gara-2 del triangolare dove riposava la Montagna Seravezzina il Retignano si è imposto 3-1 nella stracittadina stazzemese sul Terrinca: la doppietta di Cimardi e il sigillo di Genovesi rendon vana la segnatura di Gabriele Genovesi. Mercoledì 8 ottobre sarà decisiva Montagna-Retignano.