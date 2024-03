Calcio Terza categoria. La bella rinascita del Terricciola. E’ sua la Coppa provinciale

A Terricciola rinasce il calcio e subito la neo società Polisportiva, nata dall’amalgama tra il Terricciola e gli Amatori, non solo al momento si trova in testa al campionato di Terza Categoria, ma la settimana scorsa si è aggiudicata la Coppa provinciale di categoria. "Un bel risultato – dice il team manager Marco Signorini – ottenuto da una società e da una squadra nate per dare rinnovata visibilità sportiva al paese". Il vice presidente Luca Salvini tiene molto a questo progetto: "Abbiamo intrapreso questa strada curando al meglio tutti i dettagli. La rosa che abbiamo allestito è risultata subito competitiva e per questo devo ringraziare tutti i ragazzi per averci dato fiducia. Una grossa mano ce l’hanno data il dg Piergiorgio Cheli e Saverio Magli degli Amatori. Il nostro mister è Cristiano Perugi che prima è stato compagno di squadra e poi allenatore. Stiamo portando avanti una stagione soddisfacente – continua Salvini – che va oltre ogni più rosea previsione. Al momento abbiamo sia il migliore attacco che la migliore difesa del girone e un altro biglietto da visita importante è dato dai giocatori Bertini e Villa, capocannonieri. Nella finale di Coppa la partita è stata per quasi un’ora equilibrata, ma poi abbiamo rotto il ghiaccio vincendo meritatamente per 4 a 1". Il presidente è Ovidio Perugi, vice Luca Salvini, dg Piergiorgio Cheli, team manager Marco Signorini, tesoriere Saverio Maglio, mentre il consiglio è composto da Luca Baragatti, Alexander Capone, Elia Zanobini, Emilio Belcari, collaboratore Giuseppe Giaquinto. Lo staff tecnico è composto dal mister Cristiano Perugi, coadiuvato da Daniele Mazziotta, dal preparatore portieri Mirko Giudi e dal ds Marco Cecconi. Giocatori: Andrea Baragatti, Francesco Bertini, Bruno Benedettini, Dario Cecconi, Antonio De Lucia, Andrea Fasano, Luca Fasano, Luciano Gialdini, Leonardo Giuntini, Alessio Giustozzi, Lorenzo Iacopini, Federico Mattolini, Giovanni Nocera, Simone Regoli, Thomas Ribechini, Davide Sabatini, Filippo Salvini, Cristiano Valleggi, Matteo Vannucci, Jonathan Villa, Amedeo Vita.

Pietro Mattonai