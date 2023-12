Calcio Terza categoria. La partitissima è tra Campiglia e Quercegrossa

Campiglia-Quercegrossa è la partitissima della giornata: la capolista oggi alle 14,30 ospita la sua vice staccata di appena un punto ed ovviamente tutto è possibile! Non sarà una partita decisiva, certo, ma sicuramente peserà non poco nell’economia della lotta al vertice del girone senese del campionato di terza categoria. Altri tre anticipi illuminano la giornata di oggi: Petroio-Montanina, Monticchiello-Virtus Chianciano e Ancaiano-Geggiano. Domani il confronto più equilibrato sembra essere Buonconvento-Vescovado: è una sfida che profuma di play-off! Il Castellina Scalo ospita una rivitalizzata Rionese ed il Montepulciano Stazione deve stare attento alle sorprese in casa con il Monteriggioni. Riposa il Chiusdino. Nel girone aretino il Sant’Albino ospita un non irresistibile Monsigliolo: una vittoria rilancerebbe i gialloverdi verso le zone alte della graduatoria… Giuseppe Stefanachi