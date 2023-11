Calcio Terza categoria. L’Ancaiano riposa. A Monticchiello la partitissima

Nel girone senese del campionato di Terza categoria una delle protagoniste, l’Ancaiano, osserva il suo turno di riposo. Oggi due anticipi, ed uno di questi, Monticchiello-Campiglia, è una vera e propria partitissima: si affrontano infatti la terza e la seconda in classifica e se non è uno spareggio per il vertice, poco ci manca! Interessante anche Petroio-Chiusdino: gli ospiti sono quinti. Domani occhi puntati sulla capolista: il Quercegrossa va a Buonconvento ed il confronto con i bianconeri non sarà dei più agevoli. Test di maturità per i rossoblù. C’è grande equilibrio, per cui, a parte forse Monteriggioni e Rionese, tutte le altre cercano punti per sognare il quinto posto. Così Castellina Scalo-Geggiano, Montepulciano Stazione-Chianciano, Monteriggioni-Montanina e Rionese-Vescovado hanno tutte validi motivi di interesse. Nel girone aretino Sant’Albino-Colonna Indicatore. Giuseppe Stefanachi