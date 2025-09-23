Calcio terza categoria. Le Caldine, percorso ambizioso

Ha preso il via la stagione delle Caldine, che tornano a disputare il campionato di Terza Categoria dopo un anno di stop. Adesso la società è guidata dal nuovo presidente Claudio Lombardi, dopo la lunga parentesi con Fabrizio Zanieri. E’ stata allestita una rosa ampia, composta da 29 giocatori, messi a disposizione dell’esperto allenatore Alessandro Gualtieri.

Portieri: Scaperrotta, Scheggi, Vannini; difensori: Gjimaraj, Innocenti, Gabriele Lombardi, Margheri, Massai, Paolini, Piccini, Rubechini, Russo, Scala; centrocampisti: Berardi, Consumi, Guidi, Lascialfari, Moscardi, Pugi, Righi, Urbinati; attaccanti: Bastianelli, Fejzullahu, Iedene, Leoni, Alessio Lombardi, Manetti, Sancasciani, Spennacchi.

Nello staff di mister Gualtieri, il preparatore atletico Fulvio Massini e il preparatore dei portieri Filippo Vannini. La squadra è già scesa in campo per i primi impegni ufficiali in Coppa Fringuelli, competizione nella quale è stata eliminata al primo turno dalla Rontese dopo i calci di rigore, e in Terza Categoria.