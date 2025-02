Calcio: Terza categoria. Lo Sporting Forte vince il derby. Che rimonta sul SalaVetitia primo

In Terza categoria, nel girone unico di Massa Carrara, la capolista SalaVetitia Seravezza ha perso il derbyssimo con lo Sporting Forte dei Marmi nel primo sabato di febbraio... in cui non sono certo mancate le polemiche (nel mirino l’arbitraggio del fischietto locale Lossi). I verdazzurri erano passati in vantaggio con l’eterno bomber Federico Tosi (che giocava contro il fratello Francesco) ma poi ecco la rimonta nerazzurra coi gol di Lorenzo Balduini su rigore, Matteo Mussi, Matteo De Wite e Jacopo Salini. Molto discussa l’espulsione di Gianmarco Landi nelle fila seravezzine. L’altro derby della quarta giornata di ritorno vede il pareggio 1-1 in Montagna Seravezzina-Sporting Marina col botta e risposta fra Giovannini e Guidotti. Perde male nel posticipo del lunedì sera il Retignano, 4-0 a Monti. Questi tutti gli altri risultati del 17° turno: Fosdinovo-San Marco Luni 2-3; Podenzana-Don Bosco Fossone 1-1; Spartak Apuane-Cinquale 2-3; Attuoni Avenza-Gragnolese 1-3.

Il girone B di Lucca dopo la 17ª giornata vede proseguire il testa a testa in vetta fra le lucchesi Vorno (sempre trascinata da Manuel Pera, a segno con una nuova doppietta: per lui fanno già 13 gol in appena 11 presenze) e Sant’Alessio. Sul terzo gradino del podio il BioAcqua AV Le Case, che rimanda a casa battuto 2-1 il Bargecchia: ai collinari massarosesei non basta la rete del senegalese (ormai viareggino d’adozione) Seck Mbaye. Sconfitta esterna, ma più pesante, per il Lido di Camaiore che rimanendo presto in 9 contro 11 per due espulsioni (entrambe per doppi gialli) ne prende quattro a Lammari: il 4-1 matura tutto nella ripresa dopo lo 0-0 del primo tempo... e il gol della bandiera dei cavallucci gialloblù porta la firma del solito Marzio Luisotti (al 16° sigillo). L’unica versiliese del girone a vincere è lo Stiava che fa valere la legge del “Martellini“ affermandosi 2-1 (con gol anche qui tutti nella ripresa) in rimonta sul Traversagna grazie ad Abdel Zghibri e ad Andrea Dati su punizione al 90’. Gli altri risultati: Vorno-Villa Basilica 3-2; Sant’Alessio-Marginone 2-1; Real Borgo Pittini-Spianate 0-1; Veneri-Galleno 1-1.