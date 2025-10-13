Calcio Terza categoria. L’Upp supera 2-0 la Virtus. San Rocco e Meroni al top

Lo 0-0 tra Ancaiano e Sporting Gracciano, anticipo di sabato, ha aperto la seconda giornata del girone senese di Terza. Ieri era atteso il confronto stracittadino tutto poggibonsese tra Virtus Biancoazzurra e Upp. Ha vinto l’Upp, 2-0, grazie ai centri di Bartalini e Calamassi. Il San Rocco ha battuto nettamente il CUS Siena con le firme di Merka e, due volte, Passaretti. La doppietta di Pieri e la rete di Macchiarelli, permettono al Meroni di avere la meglio, 3-1, sul Chiusdino, in rete con Alusine. Fra Pievescola e Geggiano è festival del gol. Prevale il Geggiano, fuori casa, col punteggio di 3-2. Dia e Caputo segnano per il Pievescola, Baldi, Heugap e Picchi per il Geggiano, che dunque ottiene tre punti di rilievo. A punteggio pieno anche la Sangimignanese guidata da mister Cioffi: 1-0 sull’Agrestone. Decide Damiani per l’affermazione dei turriti in questa fase iniziale del torneo con diverse annotazioni di interesse da tenere in considerazione, in vista degli sviluppi della stagione agonistica.

Riflettori sul girone A dell’Aretino-Senese con la vittoria larga del Monticchiello sul Tregozzano, 4-0, nella gara disputata sabato pomeriggio: doppietta di Agnoletti e poi Ndiaye e Anselmi a segno per il poker che suggella una marcata superiorità del Monticchiello nell’anticipo della seconda giornata. Il Petroio subisce il 2-1 a Monterchi e il Chiusi 2018 si vede superare in casa con ampio margine, 1-5, dal San Marco La Sella. Risultato di 2-2 poi del Sant’Albino Terme a Terontola. Un pareggio all’insegna delle doppiette per i padroni di casa e per gli ospiti nella giornata che ha visto il Montallese osservare il riposo, come da calendario.

Sempre nel girone dell’ Aretino, raggruppamento B, che vede impegnate anche in questo caso altre compagini senesi, si registrano le emozioni tra Castellina Scalo e Raddese. Prevalgono per 3-2 i locali, grazie a Vinciguerra, Prazza e Zagami. Un tris che rende vana la doppietta dell’immancabile Catarzi per la Raddese. Il Rapolano deve arrendersi alla Lorese, di Loro Ciuffenna. Non basta purtroppo ai termali il gol di Cucco. Finisce così 2-1 il match. Il Serre di Rapolano, protagonista di un ottimo avvio, rifila il poker al malcapitato Berardenga. Finisce 4-0 per il collettivo arancio verde. Infine Rosati e Di Mella iscrivono i loro nomi sul tabellino della gara tra Quercegrossa e Atletico Valdambra, terminata con il punteggio di 1-1.

Paolo Bartalini