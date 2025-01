Calcio: Terza categoria. Monti e D.B. Fossone promettono scintille

Un’altra giornata spettacolare. La Terza Categoria regala emozioni a non finire anche in questa 2ª giornata di ritorno che sposta quasi tutte le attenzioni sulla partitissima in programma questo pomeriggio alla 15 al “Don Bosco“ tra i padroni di casa del Monti (31 punti) e la seconda forza del torneo Don Bosco Fossone (33).

"La partita di questo pomeriggio è da tripla – afferma il diggi del Monti Perfigli –, Ricordo che il Don Bosco è l’unica squadra che, in una partita al cardiopalma, ci ha battuto. Sicuramente in casa forti del tifo dei nostri tifosi e della vittoria sul derby di sabato scorso, cercheremo di pareggiare i conti dell’andata".

Altro appuntamento importante è in programma sempre oggi alle 14,30 al “Raffi“ per il match tra Spartak Apuane e Gragnolese che viaggiano a braccetto sul quinto predellino della classifica con 27 punti. In campo anche Sporting Forte dei Marmi-Attuoni, Icf Fosdinovo-Sporting Marina, Cinquale-Retignano. Lunedì giocano San Marco-Salavetitia.