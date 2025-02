Calcio Terza categoria. Oggi ad Ancaiano arriva il Gracciano. Domani sfide calde

Solo un anticipo nel girone senese del campionato di terza categoria, a pochi giorni dalle semifinali della Coppa Provinciale: si gioca oggi Ancaiano-Sporting Gracciano, con gli ospiti in piena lotta per i play-off. Domani il ventunesimo turno proporrà due incontri d’alta quota: Quercegrossa-Buonconvento e Montepulciano Stazione-Castellina Scalo. Come dire che gli equilibri al vertice della graduatoria potrebbero cambiare! Il calendario sembra strizzare l’occhio al Monticchiello che gioca a Poggibonsi con la Virtus Biancoazzurra. Il calendario si completa con Montanina-Geggiano, Pievescola-Monteriggioni, Rapolano-Agrestone e Sant’Albino-Chiusdino. Nel girone aretino due anticipi: il Petroio affronta in casa il forte Strada Niccolò (per i blucerchiati è l’ultima chance play-off?) ed il Montallese (sempre oggi) riceve il Tregozzano. Domani punti importanti in palio per la Virtus Chianciano che fa visita all’Atletico Valdambra.

Giuseppe Stefanachi