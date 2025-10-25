Calcio Terza categoria. Oggi Ancaiano-Upp e Gracciano-Chiusdino

Due anticipi nella quarta giornata del girone senese del campionato di terza categoria: oggi alle 15.30 si giocheranno infatti Ancaiano-Upp Poggibonsese (due squadre partite bene) e Sporting Gracciano-Chiusdino. Domani (si inizia alle 14.30) le tre capoliste sono attese da confronti interni non impossibili: in San Rocco-Geggiano, in Sangimignanese-Pievescola e in Meroni-Agrestone ci sarà qualche sorpresa? Chiude il programma Virtus Biancoazzurra-Cus Siena. Un anticipo si gioca anche nel girone A aretino ed ha per protagonista proprio la capolista Monticchiello che ospita il Petroio in un derby di grande fascino. Domani ci saranno altre tre partite con formazioni senesi: si tratta di Chiusi 2018-Tregozzano, di Montallese-San Marco La Sella e di Montecchio-Sant’Albino. Nel girone B è il Rapolano ad anticipare il suo match in casa della capolista Badia Agnano: forza ragazzi, una vittoria e siete primi! Domani da seguire con particolare attenzione le altre due squadre senesi a quota 6: il Serre riceve l’Atletico Valdambra ed il Castellina Scalo va a Loro Ciuffenna. Berardenga in casa con il Badia a Roti, Raddese in casa del Kerigma e Quercegrossa con il San Leolino.

Giuseppe Stefanachi