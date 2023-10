Calcio Terza categoria. Oggi pomeriggio. Petroio-Ancaiano. Gialloverdi favoriti

La sesta giornata del campionato di Terza categoria presenta un solo anticipo: si gioca oggi, infatti, Petroio-Ancaiano, cioè un quasi testa-coda che potrebbe dare ulteriore slancio alla capolista gialloverde. Ma i blucerchiati non ci stanno e puntano ad un risultato a sorpresa. Tra le partite in programma domani inizio alle 14.30), sono due i confronti che riguardano da vicino l’alta classifica: Montepulciano Stazione-Quercegrossa e Buonconvento-Campiglia. Le squadre ospiti hanno qualche punto in più in classifica ma il fattore campo può avere un peso da non sottovalutare! Da seguire anche Castellina Scalo-Chiusdino e Vescovado-Montanina. Nelle parti basse della classifica, agonismo garantito in Monteriggioni-Geggiano e Rionese-Virtus Chianciano. Riposa il Monticchiello. Nel girone aretino il Sant’Albino cerca il riscatto in casa con l’Atletico Valdambra.

Giuseppe Stefanachi