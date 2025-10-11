Calcio Terza categoria. Oggi si gioca Ancaiano-Sport Gracciano. Sangimignanese-Agrestone match clou

La seconda giornata del girone senese del campionato di terza offre un solo anticipo: l’unica gara che si disputa oggi è Ancaiano-Sporting Gracciano. Domani alle 15,30 il resto del programma, nel quale si mette in evidenza il confronto tra la Sangimignanese e l’Agrestone: sono due squadre vittoriose all’esordio e quindi rappresenta, in un certo senso, il big match della domenica. Le altre partite sono San Rocco-Cus Siena, Meroni-Chiusdino, Pievescola-Geggiano e Virtus Biancoazzurra-Upp Poggibonsese. Un anticipo si registra anche nel girone A di Arezzo, dove oggi alle 15,30 sarà dato il fischio di inizio a Monticchiello-Tregozzano. I bianconeri hanno vinto domenica scorsa ed hanno tutte le carte in regola per fare il bis. Domani avremo l’esordio del Petroio (che ha riposato nella prima giornata) a Monterchi, mentre le altre partite saranno Chiusi 2018-San Marco La Sella e Terontola-Sant’Albino. Riposa il Montallese. Il girone B aretino ci offre domani quattro partite, di cui due sono derby senesi: in primo piano quindi Serre-Berardenga e Castellina Scalo-Raddese, ma anche Quercegrossa-Atletico Valdambra e Lorese-Rapolano sono da seguire con attenzione.

Giuseppe Stefanachi