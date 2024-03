Calcio Terza categoria. Petroio-Campiglia. Il Monticchiello aspetta l’Ancaiano

La premessa è d’obbligo: mercoledì prossimo a San Quirico (20.45) si giocherà la finale della Coppa Provinciale di terza categoria Campiglia-Monticchiello! Ma veniamo al campionato. Oggi due anticipi, che vedono in campo le due finaliste di Coppa: Petroio-Campiglia e Monticchiello-Ancaiano. Partite aperte? Sì. Ma la classifica lascia poco spazio all’immaginazione per chi vincerà il girone… Detto che riposa il Vescovado, domani spicca il derby Castellina Scalo-Quercegrossa, con la Virtus Chianciano che non dovrebbe avere problemi in casa del Monteriggioni (il via alle 18). Buonconvento-Chiusdino è partita aperta a tutte le soluzioni, mentre il Montepulciano Stazione deve far attenzione ad un imprevedibile Geggiano. Rionese-Montanina chiude il programma della giornata. Nel girone aretino stimolante match per il Sant’Albino, che aspetta un Bucine di ottimo livello: vincere sarebbe togliersi un bello sfizio…

Giuseppe Stefanachi