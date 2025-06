Calcio Terza categoria. Raddese, il presidente Porciatti:: "Dopo un anno di pausa siamo pronti a essere protagonisti»

Il campionato di Terza categoria ritrova una protagonista del calcio dilettantistico provinciale: la Raddese ha infatti una gloriosa storia alle spalle che merita di essere rinverdita e tutto il paese è pronto a sostenere questa nuova appassionante avventura. "Dopo un anno di pausa – sottolinea il presidente Francesco Porciatti (nella foto) – in cui abbiamo comunque partecipato al campionato Figc di serie C2 di calcio a 5, nella prossima stagione torneremo anche sui campi del calcio a 11. A fine inverno la decisione ufficiale: il consiglio della Società ha dato vita al nuovo progetto".

I protagonisti?

"In particolare Giulio Bagni, ex calciatore biancoazzurro, che adesso vestirà i panni del nuovo ds. Si è messo subito al lavoro e ha costruito la squadra per il prossimo anno".

L’allenatore?

"E’ Riccardo Pruneti, che ha ottenuto ottimi risultati sia sportivi che nella gestione del gruppo negli ultimi due campionati di calcio a 7 con il Castellina in Chianti. I suoi collaboratori saranno il vice Alessandro Matteuzzi, il nuovo preparatore dei portieri Roberto Marcucci e i dirigenti Vito Benvenuti e Carlo Matassini".

Il primo appuntamento di rilievo?

"Sarà la finale del sesto Torneo di calcio a 5 che si svolgerà domenica 6 luglio: per l’occasione saranno aperti anche stand gastronomici. L’attività nel calcio a 5 continua e nel prossimo campionato di C2 l’allenatore sarà ancora Mattia Maestrini coadiuvato da Leonardo Lo Russo".

E i giovani?

"E’ in corso una collaborazione con la Chiantigiana, con cui abbiamo in comune le categorie esordienti, pulcini e primi calci guidate dai mister Lorenzo Furielli e Luca Ruscelli".

Giuseppe Stefanachi