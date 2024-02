Calcio - Terza categoria. Risultati e classifiche. Il maltempo blocca ben quattro partite

Girone "A": Ligacutiglianese - Pieve San Paolo 0-0, New Team - Cascio 1-2 (Digiacomantonio, Cecchini, Nikolli), Atletico Fornoli - Securjob (non disputata perché gli ospiti non si sono presentati), Coreglia - Lucca Ovest 4-1 (Bechelli, M. Cardosi 2, Angeli, Camara), Filicaia Diavoli Rossi - Villa Basilica 0-0, Sporting Vagli - Casciana Poggio (rinviata per impraticabilità di campo). Posticipo: Atletico Castiglione - Lammari si giocherà domani alle 20,30.

Classifica: Atletico Castiglione 35 *; Cascio 33; Filicaia Diavoli Rossi, Pieve San Paolo 32; Coreglia 30; Casciana Poggio 29 *; Lammari 27 *; New Team 25; Ligacutiglianese 19; Villa Basilica, Atletico Fornoli 16; Baston Villa Qrv 13; Lucca Ovest 11; Sporting Vagli 9 *, Securjob 0.

Nota: * = una gara in meno.

Girone "B": Veneri - Sporting Forte dei Marmi 2-0, Bargecchia - Aquila Sant’Anna 3-1 (Lo Monaco, Bonaccorsi, Ansani, Del Barga), Morianese - Farneta 4-2 (Catinali, Di Clemente, Galli, Chetoni, Fall, Bertuccelli), Sant’Alessio - Vorno 0-4 (Salvetti, Gaddini 2, Biagi), Spianate - Folgore Segromigno Piano 1-1 (Obbligato, Zambonini); Stiava - Atletico Marginone, Valfreddana - Calcistica Popolare Trebesto e Retignano - San Lorenzo rinviate per impraticabilità di campo.

Classifica: Morianese 45; Vorno 38; Valfreddana 37 *; Folgore Segromigno Piano 36; Sporting Forte dei Marmi 32; Stiava 26 *, San Lorenzo *, Aquila Sant’Anna 24; Atletico Marginone *, Bargecchia 19; Spianate 18; Calcistica Popolare Trebesto *, Veneri 17; Farneta 14; Retignano 9 *; Sant’Alessio 1.

Nota: * = una gara in meno.

Al. Lomb.