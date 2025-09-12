Calcio Terza categoria. Rivoluzione totale!. Ben 23 squadre divise in 3 gironi

Il campionato di Terza categoria si presenta quest’anno con caratteristiche del tutto inedite: le squadre che rappresentano la nostra provincia saranno infatti ben 23 e sono state divise addirittura in tre gironi! La delegazione senese della Figc gestirà un girone di 12 squadre composto da Ancaiano, C.S. San Rocco, Cus Siena, Chiusdino, Circolo Agrestone, Geggiano Cral Mps, Luigi Meroni, Nuova Sangimignanese Calcio, Pievescola, Sporting Gracciano, Unione Pol. Poggibonsese e Virtus Biancoazzurra. Le altre 11 compagini senesi sono state divise invece in due gironi misti gestiti dalla delegazione aretina: così Chiusi 2018, Gruppo Sportivo Petroio, Montallese, Monticchiello e Sant’Albino Terme se la vedranno con Monsigliolo, Montecchio, Monterchiese, Pietraia, San Marco La Sella, Terontola, Tregozzano e Tuscar, mentre Berardenga, Castellina Scalo, Nuova Polisportiva Serre, Raddese, Rapolano Terme e Quercegrossa affronteranno Atletico Valdambra, Badia a Roti, Badia Agnano, Kerigma, Lorese e San Leolino. Il campionato inizierà il 4 e il 5 ottobre e nei prossimi giorni saranno stilati i calendari dei tre gironi. Domenica, intanto, ci sarà il fischio di inizio della Coppa Provinciale, nella quale le 23 formazioni della nostra provincia saranno divise in sette triangolari e nello scontro diretto Chiusi-Montallese il cui match di andata si disputerà domenica 21 alle 18.30. Domenica 14 alle 15.30 potremo invece assistere a Petroio-Sant’Albino, Serre-Rapolano, Raddese-Quercegrossa, Meroni-Geggiano, Chiusdino-Ancaiano, Pievescola-Sporting Gracciano e Upp-Agrestone. Giuseppe Stefanachi