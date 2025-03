Calcio Terza categoria. Sabato bollente. Sono sei le partite che si giocano oggi

Sono ben sei gli anticipi che si giocano oggi nel girone senese del campionato di terza categoria: l’attenzione degli sportivi si concentra ovviamente sulla sfida a distanza tra le due capoliste, con il Buonconvento che ospita il Rapolano e con il Montepulciano Stazione che va a Chiusdino. Cambierà qualcosa? Al terreno di gioco l’ardua sentenza! Nella lotta per i play-off, questo turno non presenta scontri diretti: il Monticchiello riceve il Pievescola, il Quercegrossa va a Geggiano e lo Sporting Gracciano si prepara al derby interno con la Virtus Biancoazzurra. Lo Sporting è quinto, ma per la regola della forbice deve puntare al quarto posto distante quattro punti. Oggi si gioca anche Agrestone-Sant’Albino (14,30). Domani sono in programma Castellina Scalo-Ancaiano e Monteriggioni-Montanina. Nel girone aretino a Chianciano c’è il derby Virtus-Montallese ed il Petroio va in casa del Kerigma. Giuseppe Stefanachi