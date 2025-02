Calcio Terza categoria. Sabato da brividi. Oggi pomeriggio ben sei partite

Sabato intenso di emozioni nel girone senese del campionato di terza categoria: si giocano infatti oggi ben sei delle otto gare che caratterizzano la quinta giornata di ritorno. Occhi puntati, ovviamente, sulla sfida a distanza tra il Buonconvento (in casa con la Montanina) ed il Montepulciano Stazione (che invece va a far visita allo Sporting Gracciano, con inizio alle 14.30): il calendario sembra strizzare l’occhio ai bianconeri… Alle spalle del duo di testa, il Quercegrossa deve superare in trasferta l’ostacolo Agrestone (il via alle 14.30). Oggi si giocano anche Chiusdino-Rapolano, Ancaiano-Virtus Biancoazzurra e Geggiano-Pievescola. Domani il Monticchiello è favorito a Uopini con il Monteriggioni mentre c’è grande equilibrio in Castellina Scalo-Sant’Albino. Nel girone aretino domani il Chianciano ospita la Monterchiese, il Petroio gioca ad Arezzo con la Tuscar ed il Montallese va a San Giustino. Giuseppe Stefanachi