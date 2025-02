Calcio terza categoria. San Polo a valanga sul Cortenuova, ma il Capraia vince e tiene il passo in vetta

Una cinquina per prendersi la vetta. Il Casenuove Gambassi, pur avendo chiuso il primo tempo sotto di una rete, dilaga 5-1 sull’Atletico Le Melorie con i gol di Koceku, Meoni (dodicesimo centro stagionale), Aruta, Nika ed El Bhit e si porta al comando del girone B della Terza Categoria di Pisa con 40 punti, due in più di Santa Maria a Monte e Calasanzio. Questi ultimi, però, hanno due gare in meno perché devono recuperare stasera alle 21 a Pagnana la sfida della 17esima giornata contro il Monteserra e successivamente in data da destinarsi l’ultima trasferta di Perignano, rinviata domenica scorsa per l’impraticabilità del campo. Nello stesso raggruppamento torna al successo il Ponzano, che regola 1-0 in casa proprio il Monteserra e sale a quota 26.

Passando al girone A di Firenze il Capraia tiene il passo della capolista San Polo e nello scontro diretto di domenica prossima si presenterà in campo con la possibilità di agganciare in vetta i chiantigiani nonostante una gara in meno. Nell’ultimo turno i gialloblu di mister Costoli hanno espugnato 3-1 Peretola grazie alla doppietta di Pellegrini e il centro di Ciulli, raggiungendo i 49 punti, tre in meno del San Polo, che ha travolto 8-0 in casa il malcapitato Cortenuova. Ritrova la vittoria anche il Marcialla City, ‘corsaro’ a Cerbaia contro l’Atletico Valdipesa con il risultato di 3-0: tutti nella ripresa i gol di Andreotti e Maraviglia (doppietta). Demiri e Morelli firmano invece il 2-1 con cui il Lazzeretto si impone ad Agliana sull’Olmi nel torneo pistoiese, dove i biancorossi sono settimi a meno quattro dai play-off. Infine, nel girone B di Lucca niente da fare per il Galleno nella ‘tana’ della capolista Vorno, che si impone per 3-0.

Intanto stasera alle 21 al Brandani di Montelupo Capraia e Lazzeretto si sfideranno per conquistare la finale di Coppa Provinciale di Firenze.

Si.Ci.