Calcio Terza categoria. Sangimignanese battuta, San Rocco e Meroni a valanga. Il Montallese fa suo il derby. Esulta il Castellina Scalo

Ricalcolo in testa alla classifica del girone senese del campionato di Terza categoria: San Rocco e Meroni scavalcano la Sangimignanese raggiunta anche dall’Upp Poggibonsese. Quattro squadre sembrano staccarsi dal gruppone: saranno loro le protagoniste della stagione? I turriti hanno perso a sorpresa in casa con l’Ancaiano per 2-1: di Mensini e Toracca le reti gialloverdi, di Logi quella valdelsana. Il San Rocco è andato a vincere per 3-0 a Pievescola (Castelli, Merka e Silvestri) mentre il Meroni ha prevalso per 2-0 a Geggiano (nella ripresa in gol Carli e Turrini). L’Upp Poggibonsese dilaga in casa del Chiusdino vincendo per 6-1. Il mattatore è stato Croci, con tre reti, mentre le altre tre le hanno messe a segno Francini, Bartalini e Semboli. Il gol della bandiera è stato firmato da Vichi. Vittoria di misura, invece, per l’Agrestone, che in casa supera la Virtus Biancoazzurra per 2-1 (Carmignani e Castaldo su rigore da una parte e Berti dall’altra). Lo Sporting Gracciano, infine, ha vinto per 4-2 una vivace partita in casa del Cus Siena grazie alle reti di Castaldo, Gonnelli, Cellesi su rigore e Matteucci. Per il Cus in gol Tortoriello e Gagliardi.

Nel girone A di Arezzo il Montallese si aggiudica per 2-1 il derby giocato a Sant’Albino. Tutte nel primo tempo le reti: doppia marcatura per Hamiti e Chifor e poi i termali segnano con Balliu. Senza reti il confronto tra Monterchiese e Monticchiello con i bianconeri che perdono la vetta della classifica e sono ora a due lunghezze dal San Marco La Sella. Il Petroio ottiene la sua prima vittoria portandosi sul 2-0 con una doppietta di Posani. Poi il Terontola accorcia le distanze. Monsigliolo-Chiusi 3-2: i senesi restano a quota uno in classifica.

Nel girone B aretino il Serre non ce la fa e perde per 3-2 in casa della Lorese, sempre più capolista. Di Monterosso e Cufta le reti dei serrigiani. La prima squadra senese del raggruppamento è il Rapolano, al terzo posto in solitudine a tre punti dalla vetta: 2-2 tra termali e Quercegrossa, con doppiette di Bari per i locali e di Rosati (uno su rigore) per gli ospiti. Il Castellina Scalo batte per 2-0 il Kerigma con le marcature di Cerasa e Arigò poco dopo la mezz’ora di gioco. Negli anticipi di sabato bel colpo del Berardenga che espugna il campo del San Leolino: il 3-2 è siglato da una doppietta di Doda e da una rete di Borgheresi. Nulla può invece la Raddese in casa con il forte Badia Agnano: finisce 3-1 e la rete dei chiantigiani porta la firma di Catarzi.

Giuseppe Stefanachi