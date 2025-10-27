Calcio Terza categoria. Sangimignanese unica a punteggio pieno. Bene l’Upp. Frenano Meroni e San Rocco. Impresa del Rapolano!

E’ la Sangimignanese l’unica squadra a punteggio pieno nel girone senese del campionato di terza categoria, grazie al 3-2 casalingo con cui i neroverdi hanno superato il Pievescola: Ndene, Gelli e Lombardo sono stati gli artefici di questo prezioso successo, mentre per i giallorossi ha segnato una doppietta Spinelli. Bella vittoria dell’Upp Poggibonsese ad Ancaiano per 2-0: i valdelsani volano in virtù delle reti di Pischedda e di Francini. Rallenta il Meroni che non va oltre il 2-2 interno con l’Agrestone: per i senesi hanno segnato Barbetti e Carli, per gli ospiti Diego e Vincenzo Castaldo.

Finisce 0-0 tra Sporting Gracciano e Chiusdino, con le due squadre che si dividono la posta e salgono a quota due in classifica. Mezzo passo falso del San Rocco in casa con il Geggiano: l’1-1 costa ai locali la perdita del primato. Il San Rocco va in gol con Merka, il Geggiano con Pieri. Vince invece senza troppi problemi la Virtus Biancoazzurra tra le mura amiche contro un Cus Siena ancora da registrare: sono andati in rete Tanzini, Gianni, Boschini e due volte Shemsho. Di Pallini il gol della bandiera per il Cus.

Nel girone A di Arezzo l’unica squadra senese vittoriosa è stata il Sant’Albino, che ha espugnato Montecchio per 2-0 con le reti di Stoian e Fucelli. Vivace 2-2 tra Monticchiello e Petroio: i blucerchiati segnano nel primo tempo con Tavanti e nella ripresa si portano sul 2-0 al 51’ con Posani. Sembra fatta per gli ospiti ma la reazione del Monticchiello riporta i bianconeri sul 2-2 con le reti di Tahiri al 62’ e di Ndiaye al 65’. Primo punto per il Chiusi 2018 in casa con il Tregozzano: il match è finito sul 2-2. Chiusini a segno con un gol di Del Balio e con un rigore di Sedik. Niente da fare per il Montallese: il San Marco La Sella vince in casa dei grigiorossi per 3-2 (Spadea e Cardetti).

Nel girone B, sempre di Arezzo, grande impresa del Rapolano in casa del Badia Agnano: il 3-1 finale catapulta i termali nelle zone più alte della classifica. I marcatori sono stati Bari, Mehmeti ed Ettoufi su rigore. Il Serre batte in casa l’Atletico Valdambra per 1-0 con una rete di Monterosso (ed è ora secondo in classifica). Con lo stesso punteggio il Quercegrossa si impone sul San Leolino sfruttando una preziosissima marcatura di Avola. I rossoblù, dopo un avvio incerto, stanno risalendo la graduatoria. Bella vittoria interna del Berardenga per 3-1 con il Badia a Roti con una doppietta di Ramadani ed un gol di Doda. Il Castellina Scalo cede per 2-0 in casa della nuova capolista Lorese, mentre la Raddese porta via un consolatorio 1-1 dal campo di gioco del Kerigma (segna Pazienza). Primo punto per entrambe le squadre. Giuseppe Stefanachi