Calcio terza categoria: serata magica per la squadra allenata da Balloni. Strepitoso panati firma una tripletta. Il Monti strapazza la capolista Salavetitia Seravezza e la raggiunge in vetta

SALAVETITIA SERAVEZZA: Rebellino, Mazzei (51’ Angeli), Benetti (69’ Alduini), Gaina, Graziani, D’Angina (69’ Costa), Puccetti (51’ Silvestri), Tedeschi, Di Clemente, Tosi, Lo Grasso (51’ Soldani). All.: Guidi.

MONTI: Novarino, Spallanzani, Richieri (64’ Bonini), Gerali, Chelotti (78’ Bellacci Giacomo), Venturini, Bellacci, Tarantola (74’ Malatesta), D’Imporzano, Ruffini (64’Oligeri), Panati (76’ Giubbani). All.: Balloni.

Arbitro: Claudia Cella.

Marcatori: 19’ 36’ e 69’ Panati, 73’ Tarantola, 84’ Bonini.

Note: 59’ espulso Tedeschi.

SERAVEZZA – E una notte all’improvviso, sotto la luce artificiale del “Buon Riposo“, mentre tutto intorno s’avvertiva ancora l’eco di una settimana vibrante, il Monti, contro la reginetta Salavetitia Seravezza, sceglie di usare le maniere forti per “strapazzarla“ a modo suo. Qualche sofferenza nella fase iniziale, poi cinque gol, strappi di gioco stellari, cose rare da vedere su questi palcoscenici e dopo un lungo inseguimento dall’altra sera il Monti viaggia a braccetto con 43 punti del Salavetitia Seravezza sul tetto più alto della classifica della Terza categoria. Successo che vale la settima vittoria consecutiva.

Le risposte affermative che arrivano dalla notte versiliese inducono a pensare in un finale di stagione in positivo per i ragazzotti di Balloni, infatti i versiliesi hanno prima ondeggiato e poi sono stramazzati al suolo per la loro seconda sconfitta consecutiva. Salavetitia Seravezza-Monti è un’illusione conservata in un fazzoletto di poco più di mezzora, il tempo necessario per mandare in crisi D’Angina e compagni giocando con autorità, intelligenza e affondare un uno-due micidiale (19’ e 36’) firmato da Panati, l’attaccante nella ripresa al 69’ segnava la terza rete portandosi a casa il pallone. Monti, bravo nel governare i restanti minuti pennellandoli e arricchendoli con le marcature di Tarantola e Bonini.

Enrico Baldini