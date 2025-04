Calcio Terza Categoria: sfide decisive nella 21ª giornata per i gironi A e B

Dopo il turno infrasettimanale di recupero, solo per il girone A, oggi e domani si giocano, in entrambi i raggruppamenti, le gare della 21ª giornata, non disputata lo scorso 16 febbraio. Nel girone A la capolista San Zaccaria, reduce dalla scoppola col Junior Cervia, gioca ancora in trasferta, al "Comunale" di Giovecca contro i locali, ormai certi della qualificazione ai playoff. Trasferta sulla carta più agevole, invece, per la Polisportiva Camerlona – seconda a -6 dalla prima della classe – che farà visita al Lectron, ultimo. Restano alla finestra Godo e Marradese, in casa col Saline Romagna e in trasferta contro il Junior Cervia. Marradese che mercoledì recupera la gara contro il Lido Adriano. Nel girone B la coppia di testa sembra inarrestabile: il Lugo gioca a Porto Corsini, ultimo in graduatoria con 9 punti, 50 in meno dei lughesi, mentre la Real Voltanese ospita il Biancanigo, molto vicino all’aritmetica qualificazione per la post season. La Giovanili Santerno, nel big match di giornata, se la vedrà con il Conselice in una sfida che deve vincere per sognare un aggancio alle prime due, anche perché nell’ultima giornata ospiteranno proprio la Real Voltanese. Programma Terza Categoria Ravenna (recupero 21ª giornata, ore 15,30). Girone A (oggi): Coyotes-Atlas, E. Mattei-L. Adriano, Giovecca-San Zaccaria, Godo-Saline Romagna, J. Cervia-Marradese, Lectron-Pol. Camerlona, Wild Bagnara-M. Bubano. Riposa: St. Azzurra. Girone B (domani): Bisanzio-Sp. Lugo, Monti-Compagnia dell’Albero, Giov. Santerno-Conselice, P. Corsini-Lugo, Prada-Ulisse&Penelope, R. Voltanese-Biancanigo, Vatra-Villanova. Riposa: Sp. Castel Guelfo.

u.b.