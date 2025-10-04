Calcio. Terza categoria, si parte. Ecco tutti i ‘duelli’

L’attesa è finita: anche il campionato di Terza Categoria è pronto a ripartire. Il primo turno del torneo si aprirà oggi pomeriggio e si chiuderà dopodomani, con un doppio posticipo. Cominciamo quindi dalla giornata odierna: alle 15, a Seano, l’ambizioso Carmignano di Pulidori (reduce da un roboante 7-1 inflitto al Colonnata) riceverà la visita de La Briglia con l’obiettivo di dare un seguito all’esordio. Alla stessa ora, a Vaiano, Las Vegas (orfana del tecnico Albert Shehaj, passato al Chiesanuova in Seconda Categoria) ospiterà i fiorentini del Peretola per una gara inedita. Debutto casalingo anche per il "nuovo" Montepiano: gli uomini di coach Cavicchi se la vedranno con la Polisportiva Bacchereto (calcio d’inizio alle 15,30) e tenteranno di mettersi alle spalle il ko rimediato in Coppa Faggi la scorsa settimana. A chiudere il sabato sarà il match del Galleni, che inizierà alle 16,45: il Prato Nord U21 di Rauseo si misurerà con il Paperino San Giorgio.

E si andrà così al programma della domenica: al Cambi, i poggesi del BGV Soccer dovranno esser pronti ad affrontare il Prato Sport. Ed alle 15, all’Amerini, il Vernio di Lorenzo Scilla (che ha esordito con un netto successo in coppa) andrà alla ricerca dei tre punti contro il Colonnata. Anche quest’anno, come nelle scorsa stagione, il turno di campionato si concluderà di lunedì. E per questa prima giornata, sono due le partite previste come posticipi serali, entrambe con calcio d’inizio alle 21: da un lato c’è la CDP Vaianese, che giocherà contro la "cenerentola" Calenzanese fondata la scorsa estate. Dall’altro c’è il San Giusto, che dopo la netta vittoria in Coppa Faggi sogna di partire con il piede giusto per tornare in Seconda Categoria. E per iniziare al meglio, dovrà vincere al Becheroni della Querce contro il Firenze Nord.