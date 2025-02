Calcio Terza categoria. Solo un pareggio per Buonconvento, Montepulciano vince

Due squadre in testa alla classifica, un finale di stagione che si infiamma! Nel girone senese del campionato di Terza categoria, infatti, il Montepulciano Stazione supera in casa per 2-1 il Castellina Scalo (reti di Laterza e un autogol per i locali e di Arigò per gli ospiti), mentre il Buonconvento non riesce ad andare oltre l’1-1 sul campo del Quercegrossa (Crocetta e Ciribello i marcatori). Sarà un duello incertissimo fino alla fine! Alle spalle delle battistrada, il Monticchiello si riprende il terzo posto andando a vincere in casa della Virtus Biancoazzurra per 2-1, grazie alle reti di Pacenti e Ndiaye. Lo Sporting Gracciano resta al quinto posto pur avendo pareggiato 0-0 ad Ancaiano. Per la zona play-off può avere ancora qualche chance anche il Geggiano, che ha espugnato Montefollonico per 4-1 con una tripletta di Nuti ed una rete di Rinaldi. Per il resto spicca il 5-1 interno del Pievescola sul Monteriggioni con le reti firmate da Dia (una doppietta) e da Spedale, Tonizzo e Massa. Di Sani il gol della bandiera per il Monteriggioni. Il Chiusdino va a vincere per 2-0 a Sant’Albino mentre il Rapolano e l’Agrestone concludono il loro match senza reti. Squadre senesi in festa nel girone aretino: tre vittorie in tre partite! La Virtus Chianciano la spunta per 1-0 in casa dell’Atletico Valdambra (gol di Bonaventura) ed è ora terza in classifica: i play-off non le dovrebbero sfuggire… Emozionante 4-3 casalingo del Petroio con lo Strada San Niccolò: un autogol, una rete di Posani e una doppietta di Lorenzini hanno esaltato i blucerchiati. Ci pensa invece Hamiti a regalare una bella soddisfazione al Montallese in casa con il Tregozzano (1-0).

Giuseppe Stefanachi