Calcio: Terza categoria. Sporting Forte in palla. Montagna a tutto gas

In Terza categoria si è giocata la 20ª giornata (5ª di ritorno) nei gironi sia di Lucca che di Massa.

Girone B lucchese. L’unico sorriso versiliese è quello dello Sporting Forte dei Marmi che, dopo la sconfitta nella finale provinciale di coppa, si rialza in campionato battendo 2-1 lo Spianate grazie ai gol di Maicol Coppedè e Giacomo Macchiarini ed al rigore parato da Nari sul parziale di 1-0. Sconfitte per Retignano (5-1 a casa della capolista Morianese con gol della bandiera stazzemese di Piombetti), Stiava (2-1 a Vorno, segnando con Andres Giannini) e Bargecchia (3-0 a San Lorenzo). Gli altri risultati: Aquila Sant’Anna-Farneta 0-1; Altetico Marginone-Calcistica Popolare Trebesto 2-0; Veneri-Sant’Alessio 0-0; Folgore Segromigno Piano-Valfreddana rinviata per impraticabilità di campo. Classifica: Morianese* 51; Valfreddana* e Vorno 44; Sporting Forte dei Marmi 41; Folgore Segromigno Piano* 40; San Lorenzo* 31; Aquila Sant’Anna e Stiava* 28; Atletico Marginone 24; Spianate 22; Calcistica Popolare Trebesto e Bargecchia 20; Veneri* 18; Farneta* 17; Retignano 9; Sant’Alessio* 2. (* una gara in meno). Oggi previsti i tre recuperi della 19ª: Farneta-Veneri, Sant’Alessio-Morianese, Stiava-San Lorenzo.

Girone apuano. Bella vittoria “all’inglese“ per la Montagna Seravezzina nello scontro diretto per il 2° posto: il 2-0 sul Dallas Romagnano si materializza per effetto della doppietta di Michele Giovannini. Tonfo fragoroso della capolista SalaVetitia Seravezza FC che in formazione largamente rimaneggiata perde 5-0 a Fossone con la Don Bosco. Sconfitta pure dello Sporting Marina fanalino di coda: 1-0 a Pontremoli. Gli altri risultati: Attuoni Avenza-Gragnolese 1-3; Marina di Massa-Vallizeri 1-1; Monti-Spartak Apuane 1-2; Fosdinovo-Podenzana 1-0; riposava il Tirrenia. Classifica: Seravezza FC 49; Dallas Romagnano* 37; Montagna 36; Gragnolese 33; Attuoni Avenza* 32; Spartak Apuane 30; Don Bosco Fossone* 29; Pontremoli 28; Fosdinovo 26; Monti* 25; Marina di Massa 22; Vallizeri* 20; Tirrenia* 19; Podenzana* 7; Sporting Marina 1. (* una gara in meno). Oggi previsti il recupero Vallizeri-Monti e la finale di coppa Marina di Massa-Dallas Romagnano.