Calcio Terza categoria. Stasera a San Quirico va in scena la finalissima. Scontro acceso tra Campiglia e Monticchiello

La Coppa Provinciale di Terza categoria vive stasera il suo atto conclusivo: appuntamento a San Quirico, alle 20.45, per la finalissima Campiglia-Monticchiello, sfida tra due squadre che anche in campionato stanno vivendo una stagione più che esaltante. Il Campiglia è il vero tritatutto che sta volando verso la Seconda categoria, ma anche il Monticchiello ha dimostrato di potersela giocare alla pari contro chiunque. "Stiamo assistendo – sottolinea il presidente della sezione senese della Figc Carlo Forte – in Terza categoria a una stagione in cui è cresciuto il livello tecnico delle squadre e in cui anche l’aspetto disciplinare in provincia ha dato segnali di crescita sportiva. Auspico che anche stasera bel gioco e sportività siano protagonisti dell’evento".

"Puntiamo a raggiungere il primo trofeo Figc – confida il dg del Campiglia Stefano Spinelli – dopo due anni di attività. Il pronostico è assolutamente alla pari". "Questa finale – afferma il ds del Monticchiello Virno Mangiavacchi – è il coronamento di un percorso di maturità che la nostra società ha compiuto negli ultimi anni. Merito soprattutto del nostro tecnico Razvan Cocar e dei ragazzi".

Giuseppe Stefanachi