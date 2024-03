Calcio Terza categoria. Super Campiglia. Dopo la Coppa il Monticchiello

La presentazione della giornata del girone senese del campionato di terza categoria, non può non iniziare dal Campiglia: ha vinto mercoledì la Coppa Provinciale, domina in campionato incontrastato, il 3 aprile incontrerà la Fortis Arezzo per la Coppa regionale di terza ed oggi si ritrova di nuovo al cospetto di un comunque meritevolissimo Monticchiello in uno dei quattro anticipi della ventitreesima giornata. Che spettacolo! Le altre tre partite in programma oggi sono un incertissimo Chiusdino-Petroio, un intrigante Geggiano-Castellina Scalo e un Quercegrossa-Buonconvento tutt’altro che scontato. Domani il match più significativo è Virtus Chianciano-Montepulciano Stazione (15.30), con evidenti interessi di zona play-off. Vescovado favorito in casa con la Rionese ed in Montanina-Monteriggioni si gioca per onorare lo sport. Nel girone aretino il Sant’Albino va ad Arezzo ad affrontare il Kerigma.

Giuseppe Stefanachi