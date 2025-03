Calcio Terza Categoria. Tra Buonconvento e Montepulciano il duello continua

Prosegue senza scosse il duello al vertice del girone senese del campionato di Terza categoria: il Buonconvento ha battuto in casa il Rapolano per 2-1 (doppietta di Basla per i bianconeri e rete di Cenni per i termali) ed il Montepulciano Stazione ha espugnato Chiusdino con un 2-0 propiziato dalle reti di Laterza e Kanapari. Questo entusiasmante slalom parallelo continua di settimana in settimana: tifoserie con il fiato sospeso!

Alle spalle delle due battistrada, il terzo posto è sempre più nelle mani del Monticchiello, che ha battuto il Pievescola in casa per 3-2: le marcature sono state firmate da Franci, Agnoletti e Badjie per i locali e da Caputo e Abate per i giallorossi. Il Quercegrossa non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 in casa del Geggiano, mentre la Virtus Poggibonsi ha sorpreso lo Sporting Gracciano andando a vincere in trasferta per 1-0. Il Castellina Scalo rispetta invece il pronostico e la spunta in casa sull’Ancaiano per 1-0 grazie ad una rete di Cipriani.

Al di fuori dalla lotta per i play-off, l’Agrestone supera tra le mura amiche il Sant’Albino per 2-0 (Lapucci e Fazzuoli) e Monteriggioni-Montanina si conclude con un salomonico 1-1 (Pallini e Fabbro i realizzatori).

Nel girone aretino la Virtus Chianciano fa sul serio e si avvicina sempre di più al traguardo dei play-off. La vittoria per 2-1 nel derby interno con il Montallese dà ulteriore entusiasmo a tutto l’ambiente. Tomassoni e Bonaventura sono i marcatori viola mentre per gli ospiti è andato in rete Minetti. Sempre più distante, invece, la zona play-off per il Petroio, che ha pareggiato per 1-1 in casa del Kerigma (gol di Graziani): per i blucerchiati si tratta di un anno di transizione in attesa di un auspicato salto di qualità...

Giuseppe Stefanachi