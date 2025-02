Calcio Terza categoria. Tra Buonconvento e Montepulciano la sfida continua

Il duello in testa al girone senese del campionato di Terza è sempre più avvincente: anche sabato scorso Buonconvento e Montepulciano Stazione hanno vinto le rispettive gare in casa con la Montanina (7-0, con doppiette di Paradisi e Basla e reti di Pittalis, Zacchei e Finucci per la capolista) e in trasferta con lo Sporting Gracciano (2-1, con marcature di Marelli e Sellami per il ‘Trenino’ e di Pinna per i valdelsani). Sono sempre due i punti che separano le due squadre. Il Quercegrossa difende il suo terzo posto andando a vincere in casa dell’Agrestone per 2-1 (hanno segnato Lapucci per i locali e Khamis e Atangana per gli ospiti). Il Monticchiello, come da pronostico, vince in casa del Monteriggioni per 6-2 e rafforza la propria posizione play-off: doppietta di Ndyaie e reti di Franci, Allegri, Agnoletti e Anselmi. Tre punti anche per il Castellina Scalo vittorioso per 3-0 sul Sant’Albino (Arigò, Schiano e Boscagli). Festival di reti in Ancaiano-Virtus Biancoazzurra, dove la spuntano per 5-4 i gialloverdi: vanno a segno Del Grasso (con una doppietta), Ricci, Pieri e Benedetti da una parte e Berti (due gol), Cavuoti e Cerasa dall’altra. Non male, per quel che riguarda le reti segnate, anche Chiusdino-Rapolano, finita sul punteggio di 6-2 per i locali: Kamara ha insaccato una doppietta ed una rete l’hanno segnata Vichi, Citozi, Bella ed Elarfaoui, mentre per i termali i gol sono stati di Cucco ed Ettoufi. Nella zona della classifica meno stimolante, il Geggiano ha regolato il Pievescola per 2-0 (in gol Maggiorelli e Catana).

Nel girone aretino brilla la Virtus Chianciano che infligge un bel 4-0 alla Monterchiese (tripletta di Sina e rete di Bonaventura) ed è sempre più in zona play-off. Inatteso crollo del Petroio a casa Tuscar (4-0) ed anche il Montallese è costretto alla resa (2-1) a San Giustino.

Giuseppe Stefanachi