Calcio Terza categoria. Tra Monticchiello e Quercegrossa grande incertezza

Nel girone senese del campionato di Terza categoria si giocano oggi tre anticipi: il più coinvolgente per quanto riguarda l’alta classifica è sicuramente Monticchiello-Quercegrossa, che mette di fronte due tra le squadre più attrezzate del raggruppamento. Partita da tripla! Ciò non toglie, tuttavia, che pure Ancaiano-Chiusdino e Petroio-Geggiano abbiano motivi di indubbio interesse: il girone è molto equilibrato e tutto è ancora da definire… Domani sono in programma altri tre confronti tutti da decifrare: Castellina Scalo-Montanina, Buonconvento-Virtus Chianciano e Montepulciano Stazione-Vescovado: i rispettivi risultati chiariranno le ambizioni delle sei formazioni. Detto che la capolista Campiglia riposa, il programma si conclude con Monteriggioni-Rionese. E il San Quirico? E’ tornato alla vittoria nel girone aretino e domani riceve la visita del Kerigma.

Giuseppe Stefanachi