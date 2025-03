Calcio terza categoria: tutte le sfide. Il Prato Sport riceva La Briglia, duello Tobbiana-Las Vegas

Stavolta la Polisportiva Carraia prima della classe giocherà nel posticipo del lunedì sera a Calenzano, contro il Firenze Nord (con calcio d’inizio alle 21). E nel frattempo, le concorrenti dovranno sfruttare questo aspetto per provare a mettere pressione, vincendo per poi essere pronte ad approfittare di un eventuale passo falso. Tutto pronto per la ventiduesima giornata del campionato di Terza Categoria, che prenderà il via proprio oggi pomeriggio. Si parte alle 14,30, con l’incontro-clou che è rappresentato dalla partita di Seano: La Libertà Viaccia attuale seconda forza del torneo deve battere assolutamente il Carmignano, per poter ridurre almeno temporaneamente a due punti l’attuale vantaggio del Carraia e provare ad impensierire la capolista. Alla medesima ora, a Vaiano la CDP Vaianese riceverà il Paperino San Giorgio: un incontro fra due squadre decisamente competitive se in giornata, ma alle quali è finora mancata continuità di rendimento. Ed il Prato Sport attende La Briglia fanalino di coda del raggruppamento. L’ultimo incontro del sabato si giocherà alle 19: a Campi Bisenzio, si sfideranno due compagini in cerca di un posto fra i playoff come il San Lorenzo Campi Giovani e l’Atletico Esperia. Domani, il "big match" sarà senz’altro quello dell’Aiazzi: alle 15, il Tobbiana terzo in classifica sfiderà sul proprio campo Las Vegas quarto. Da tener d’occhio anche il Bacchereto, che sarà di scena in trasferta contro il Colonnata alla stessa ora. Mezz’ora prima, il direttore di gara avrà fischiato il calcio d’inizio di BGV Soccer – Eureka, al Martini di Poggio a Caiano: gli ospiti, quinti in graduatoria (e con la possibilità di alzare un trofeo, visto che il prossimo 19 marzo al Chiavacci si giocheranno la Coppa Faggi contro il Carmignano, ndr) cercheranno di aggiudicarsi l’intera posta in palio per tentare di scalare qualche altra posizione. Domenica sarà tempo di giocare anche per il Prato Nord U21, impegnato nel ventiquattresimo turno del campionato di Pistoia: i giovani pratesi, penultimi in classifica con 15 punti, si confronteranno con il Capostrada Belvedere, nel match programmato per le 15 di domani a Bonelle.