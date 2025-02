Calcio Terza categoria. Un solo anticipo. Il Monticchiello sfida il Geggiano

Soltanto un anticipo nel girone senese del campionato di Terza categoria: alle 15, infatti, si gioca oggi Monticchiello-Geggiano, occasione per i bianconeri di rilanciarsi dopo la sconfitta in casa della capolista. Domani spicca Pievescola-Buonconvento: partita aperta, anche se i ragazzi di mister Corradeschi sono ovviamente favoriti. La più immediata inseguitrice del Buonconvento, e cioè il Montepulciano Stazione, riceve l’Ancaiano: vittoria d’obbligo per i locali che sperano in un exploit del Pievescola. Per la zona play-off sono tre i confronti da seguire con interesse: Quercegrossa-Chiusdino, Rapolano-Castellina Scalo e Sant’Albino-Sporting Gracciano. Sorprese in arrivo? Concludono il programma Montanina-Agrestone e Virtus Biancoazzurra-Monteriggioni. Nel girone aretino si gioca oggi l’anticipo Petroio-Badia a Roti, quasi uno spareggio play-off. Domani Pietraia-Chianciano (i viola sono quarti) e Montallese-Monsigliolo.

GS