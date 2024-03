Calcio terza. Coppa Fringuelli. Trionfa La Lanterna. Vignini a testa alta

LA LANTERNA

3

SANDRO VIGNINI

0

LA LANTERNA: Berti, Bussolini, Alari, Becagli, Borgioli, Bianchi R., Gonnelli, Chellini, Martinelli, Calonaci, Bandinelli. A disp. Fontanelli, Capaccioli, Bagnini, Pierattini, Bianchi M., Pagliantini, Masi, La Placa, Ciampi. All. Materassi.

SANDRO VIGNINI VICCHIO: Tortelli, Carlà Campa, Cerbai, Bartolini, Rosari, Rossi, Clementi, Zoppi, Innocenti D., Bonanni, Cappelli. A disp. Monchetti, Chini, Corsini S., Giachetti, Marangoni, Morelli, Trotta, Vallaj, Cecchini. All. Giovannetti.

Arbitro: Cornello di Firenze. Marcatori: 4’ Borgioli, 13’ Martinelli, 93’ Bandinelli.

CAMPI BISENZIO - Trionfo per La Lanterna. La squadra di Lastra a Signa, al debutto nel calcio dilettanti e capolista del Girone A di Terza Categoria, ha vinto la Coppa Fringuelli, battendo per 3-0 la Sandro Vignini Vicchio nella finale giocata al "Ballerini" di Campi Bisenzio. Gara indirizzata nei primi 13’ dalle reti di Borgioli e Martinelli. I mugellani hanno cercato di recuperare nella seconda parte del primo tempo con un palo di Bonanni e una traversa di Clementi. In pieno recupero il tris di Bandinelli.