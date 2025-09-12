Calcio Terzo Categoria. Coppa Provinciale, gare di ritorno. Tutte le sfide in programma
Si apre stasera il ritorno del primo turno di Coppa Provinciale di Terza Categoria, con il Calasanzio che alle 21...
Si apre stasera il ritorno del primo turno di Coppa Provinciale di Terza Categoria, con il Calasanzio che alle 21 riceve a Pagnana il Giovani Fucecchio 2000, forte del 2-0 maturato all’andata in trasferta. Ben quattro, poi, le sfide in programma domani. Si parte alle 15 con Galleno-Gavena, dall’esito ancora incerto dopo il successo di misura dei cerretesi di settimana scorsa (1-0). Così come in bilico è anche la qualificazione tra Malmantile e Avane, in campo alla stessa ora a Scandicci nell’impianto del Casellina. I gialloneri empolesi devono difendere il 2-1 conquistato a Empoli. Alle 15.30, invece, derby tutto empolese al Michelucci di Ponzano tra i padroni di casa e il Ponte a Elsa, che dopo il 5-0 casalingo di sabato scorso ha più di un piede negli ottavi di finale. Infine, alle 16.30 a Marcialla il City ospita il Serravalle Soccer Academy nella seconda giornata del triangolare che comprende anche l’Atletico Valdipesa. La squadra di Signorini è chiamata a riscattare il 3-1 subito all’esordio a Cerbaia, mentre per quella di Mauri e Curcio si tratta del debutto stagionale in competizioni ufficiali.
Intanto sono stati resi noti anche i due gironi del campionato fiorentino, da 16 squadre ciascuno con Avane, Calasanzio, Marcialla, Ponzano e Serravalle tutti nell’A. Tra le avversarie alcune facce note (Atletico Valdipesa, Eurocalcio Firenze, Malmantile, Quinto, San Vincenzo a Torri e Sestoese) ed altre nuove (Afrorenze, Atletico Impruneta, Atletico Esperia, Vaglia e VI Razzi). Giovani Fucecchio 2000 e Ponte a Elsa sono invece state confermate nel torneo di Pisa, dove insieme al neonato Gavena Giovani sono state inserite nel girone B a 17 squadre. Otto gli altri team confermati dallo scorso anno (Atletico Le Melorie, Casteldelbosco, Montopoli, La Borra, Perignano, Monteserra, Stella Azzurra e Treggiaia), più sei new entry (Zambra, Cerretti, La Fornace, Marciana, Santacroce e Via di Corte). Infine, resta nel campionato provinciale di Lucca il Galleno, che conoscerà oggi pomeriggio il proprio girone.
Simone Cioni
