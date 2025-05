CALCIO. Tornei Velox e Cleti, edizioni da record

Semaforo verde per i tornei Velox e Cleti, i gioiellini di calcio giovanile curati dalla Maceratese. Al via l’edizione dei record, 139 formazioni, cento esatte le squadre che parteciperanno alle due competizioni di età maggiori, il Velox Allievi (sforata la soglia fissata a 48, ci saranno invece 52 club) e Velox Giovanissimi. Edizione speciale anche perché per la prima volta in campo ci sono compagini dell’Umbria, nella categoria Giovanissimi ecco Ducato Spoleto e Acf Foligno. Le sfide della fase di qualificazione nei tanti gironi si disputano nelle "case" dei vari team, mentre dagli ottavi tutti a Macerata sfruttando i due impianti in erba sintetica, il "Gironella" a Villa Potenza e lo Stadio della Vittoria. Quest’ultimo sarà la sede delle tre finalissime. La prima è in programma la sera del 21 giugno e riguarderà il 36° Velox Giovanissimi, il giorno seguente sarà la volta dell’ultimo atto del 47° Velox Allievi. Una settimana dopo, il 29 giugno, il tris verrà completato con l’assegnazione del trofeo per il 39° "Nando Cleti" riservato agli Esordienti.