Calcio: torneo delle Contrade di Pietrasanta. Pontestrada e Africa non si fanno del male

PONTESTRADA: Bartelletti, Mazzei, Celentano (Lupoli), Gaina, Graziani (Genovesi), Macchiarini Orlandi (Granaiola), Landi, Cancogni (Galeotti), Bianchini, Ricci, Mancini (Barricelli). All. Galeotti.

AFRICA MACELLI: Dazzi, Angeli, Tonini, Mancini, De Lucia, Bertoni, Evangelisti, Bresciani, Pillon, Da Prato, Sacchelli. All. Lo Monaco.

Arbitro: Lorenzini di Livorno

PIETRASANTA – Erano già qualificate entrambe ai quarti di finale, Pontestrada e Africa Macelli, così ne è venuta fuori una partita scialba in cui l’importante era dare spazio a chi, finora, aveva giocato meno stando anche attenti a non incappare in ammonizioni ed infortuni. La prima fase, quella a gironi, del Torneo delle Contrade di Pietrasanta, dopo 12 partite disputate, è dunque finita. Eliminato gli Antichi Feudi mentre il nome della seconda eliminata, verrà fuori dallo spareggio, valevole per l’accesso ai quarti, tra Tiglio/La Beca (ultimo nel proprio girone e a secco fi punti) e la Marina (delusione, al momento, del torneo).

Tornando all’incontro tra Pontestrada e Africa Macelli, di occasioni ce ne sono state veramente poche con l’Africa Macelli, forse, a spingere maggiormente senza però mai impensierire il portiere del Pontestrada Bartelletti. Pontestrada che con il punto conquistato chiude al primo posto nel girone C, mentre l’Africa Macelli chiude al secondo. "È stata sì una partita tirata - commenta Mario Galeotti del Pontestrada -, ma con poche occasioni. Noi abbiamo badato più alla sostanza che altro. Adesso ce la giocheremo nella fase ad eliminazione diretta". "Partita tirata, ma nessuno è riuscito a sbloccarla. Pari che ci sta"," è l’analisi di Lorenzo Bottari dell’Africa Macelli.

Classifica: Pontestrada 7; Africa Macelli 5; Pollino Traversagna 4; Antichi Feudi 0.

Sergio Iacopetti