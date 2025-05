Calcio: torneo delle Contrade di Pietrasanta. Il Pontestrada passa il turno. Antichi Feudi appesi a un filo

pontestrada

2

antichi Feudi

0

PONTESTRADA: Bartelletti, Gaina, Bianchini, Mazzei (Dazzi), Favret (Barricelli), Mancini, Cancogni (Lupoli), Genovesi (Galeotti), Landi, Tartarini (Macchiarini), Ricci. All. Galeotti.

ANTICHI FEUDI: Ansini (Lekaj), Baldi (Ventura), Tartarini, Russo Lo., Bacci, Garibaldi (Dati), Lorenzoni, Mariani, Ercolini (Macrì), Bangoura (Russo Lu.), Tourè. All. Bardini.

Marcatori: 10’ st Ricci (r), 20’ st Landi.

PIETRASANTA – Si è conclusa la 2° giornata del girone C, ed è arrivata la matematica qualificazione ai quarti di finale, per l’edizione 2025 del Torneo delle Contrade di Pietrasanta, del Pontestrada. La squadra di Mario Galeotti ha superato 2-0 un arcigno Antichi Feudi che invece, dopo due sconfitte in altrettanti incontri, dovrà necessariamente vincere il prossimo incontro, al cospetto del Pollino Traversagna, per superare il turno. Primo tempo equilibrato senza particolari sussulti, al contrario di una ripresa decisamente più frizzante.

È comunque il Pontestrada a fare la partita, ma senza mai realmente rendersi pericoloso. Nella ripresa, invece, con un cambio di modulo tutto cambia. Ricci si procura e trasforma il rigore dell’1-0. Il raddoppio è opera di Landi, al termine di una bella azione tutta rasoterra. Nel finale recriminazioni degli Antichi Feudi per una rete annullata a Macrì per un dubbio fuorigioco. "Nel primo tempo - argomenta Galeotti - non trovavamo spazi, cosa che ci è riuscita nella ripresa modificando modulo. Sbloccata la partita abbiamo sempre controllato. Il risultato non è stato più rotondo solo per le belle parate del loro portiere". Ammette le difficoltà Simone Bardini degli Antichi Feudi, ma non alza bandiera bianca: "Dopo un primo tempo equilibrato, abbiamo sofferto nella ripresa, ma nel finale potebamo riaprire la partita. Ci giocheremo tutto nell’ultima partita".

Classifica: Pontestrada 6; Africa Macelli 4; Pollino Traversagna 1; Antichi Feudi 0. Stasera ultima giornata nel girone A. Marina-La Collina è uno spareggio. Sergio Iacopetti