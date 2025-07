Calcio Torneo delle Frazioni. Cervaiolo, vittoria di rigore

Cervaiolo 6Cerreto 5(d.t.r. 1-1)

CERVAIOLO: Di Biagio, Favret, Monfredi, Coda, Sacchetti, Mustone, Panaino, Boccardi, Martinucci, Navari, Tognocchi. A disp. Picconcelli, Rustighi, Pucciarelli, Conte, Maggiani. All. De Angeli.

CERRETO: Tognoni, Baldini, Kabashi, Canciello, Lucaccini, Cornacchia, Raineri, Marabese, Manfredi, Pucci, Venturini. A disp. Leone, Lazzini, Bertuccelli, Spallanzani, Vietina, Turba, Sermattei, Navari. All. Della Maggiora.

Marcatori: 52’ Tognocchi (Cerv), 84’ Aut. Navari (Cerr).

MONTIGNOSO – La prima finalista del XX Torneo delle Frazioni di Montignoso è un po’ a sorpresa il Cervaiolo che ha superato ai rigori i campioni in carica del Cerreto. In uno stadio Del Freo stracolmo si è assistito ad una prima semifinale spettacolare. Dal 20’ i blucerchiati sono rimasti in dieci per l’espulsione di Baldini per proteste. Nonostante l’inferiorità numerica il Cerreto ha colpito un palo interno ma ha rischiato grosso in tre occasioni.

Nella ripresa il Cervaiolo si è portato avanti con Tognocchi che ha saltato due uomini e poi scaricato in rete con l’aiuto del palo. Il Cerreto ci ha creduto fino alla fine ed al 4° dei 7 minuti di recupero ha pareggiato sfruttando un’incomprensione tra Navari ed il suo portiere. Non è cambiato nulla ai supplementari ed ai rigori Bertuccelli ha fallito il “match point“ colpendo il palo. Il Cerreto si è visto parare il penalty di Venturini e Mustone segnando ha potuto far scattare i festeggiamenti del Cervaiolo.

Gianluca Bondielli