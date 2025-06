Calcio Torneo delle Frazioni di Montignoso. Capanne, successo di... rigore contro il Prado

Il primo pareggio nella XX Edizione del Torneo delle Frazioni di Montignoso lo hanno confezionato Capanne e Prado al termine di un match molto combattuto. Il Prado, ben costruito con “stranieri“ funzionali alla squadra, si è portato in vantaggio al 33’ con una bella azione nata da una sponda di Lorenzini e finalizzata da una botta sotto la traversa di Fantini. Le Capanne sono pervenute al pareggio nella ripresa, al 63’, con Credendino che è stato lesto a ribadire in rete un tiro sfuggito dalle mani del portiere e finito sulla traversa. Le partite del torneo delle Frazioni di Montignoso hanno bisogno tutte di un vincitore, anche quelle del girone di qualificazione, e così si è ricorso ai rigori per assegnare il punto aggiuntivo.

Dal dischetto è stata più brava la giovane formazione delle Capanne che si è imposta col risultato finale di 7-6. In sostanza le Capanne si sono prese 2 punti ed il Prado 1. La prossima settimana inizierà la seconda giornata di qualificazione e lunedì sera il match di apertura sarà quello tra Renella e Piazza nel girone A.

Ecco le formazioni che si sono affronatte nell’ultimo incontro. Capanne: Pucci, Cagetti, Credendino, Sodini, Passalacqua, Fargnoli, Alberti, Vatteroni, Alieny, Youssefi, Scali, Del Giudice, Abreu, Santini, Piccini, Crudeli, Folcarelli, Vita. All. Ettore Gassani. Prado: Cozzolino, Bertipagani, Nicoletti, Brizzi, Nicolini, Andrei, Tonazzini, Gabrielli, Fantini, Lorenzini, Toncelli, Lombardi, Barbieri, Fortini, Vietina, Lenzetti, Martinez. All. Mario Bertelloni.

Gianluca Bondielli