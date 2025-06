Calcio Torneo delle Frazioni. Mirteto al comando. Ortola a sorpresa piega le Montagne

La squadra di Mirteto-Castagnola ha conquistato la vetta provvisoria nel girone A del 4° Torneo delle Frazioni di Massa. I ragazzi del mister Paolo Pantera hanno battuto di misura (1-0) i Poggi-Quercioli nella 2ª giornata della fase di qualificazione grazie ad una rete del bomber Luca Raffi. Come miglior giocatore della partita è stato votato Marco Granai del Mirteto-Castagnola che ha vinto un buono sconto per l’acquisto di occhiali nel negozio dello sponsor Ottikontatt di piazza Aranci.

Nell’altro match esordio dirompente per Ortola che è riuscita a superare le Montagne, frazione fra le favorite al successo finale, con un 3 a 2 ricco di colpi di scena. La formazione del tecnico Marco Dell’Amico si è portata per due volte in vantaggio, prima con Da Pozzo e poi con Iardella, ma è stata raggiunta in entrambe le occasioni da Bonini e Tragni. Il gol vincente è stato messo a segno da Giacomo Gianantoni, schierato terzino, che si è aggiudicato anche il titolo di Mvp ed il conseguente buono sconto offerto da Ottikontatt.

La classifica, adesso, recita così: Mirteto-Castagnola 4 punti con 2 gare giocate; Ortola e Montagna 3 punti rispettivamente con una e due gare giocate; Romagnano 1 punto con 1 gara giocata; Poggi-Quercioli 0 punti con 2 gare giocate.

Stasera al “Raffi” di Castagnara è in calendario la 3ª giornata di gare del girone A. Il programma: alle ore 19:45 Poggi-Quercioli contro Ortola, alle ore 21,30 Romagnano contro Montagne. Riposa il Mirteto-Castagnola.

Gianluca Bondielli