Calcio Toscana, Prima categoria. Donoratico respinto, Selvatelle a un passo dal sogno. Chetoni: "Creduto in questo risultato che è storico»

SELVATELLE 4DONORATICO 2

SELVATELLE: Pinelli, Turini, Tosi (19’ st Banchellini), Pini, Marchetti, Marianelli, Ciandri (24’ st Aringhieri), Tozzini (15’ st Mazroui), Faraoni, Vaira (29’ st Puccioni, Vaccaro (29’ st Micheletti). All. Chetoni.

DONORATICO: Giusti, Soldato, Hilale, Taddei, Lupi (3’ st Spagnoli), La Bella, Lolini, Balleri (25’ pt Semboloni/19’st Scateni), Pellegrini. Berretti, Scottu(40’pt Percianvalle). All. Brilli.

Arbitro: signor Castorina di Lucca.

Marcatori: al 6’pt e al 24’pt Vaccaro, 45’pt Faraoni, 8’st Lolini, 18’st Turini, 49’st Spagnoli.

Note: dal 34’st Selvatelle in dieci per infortunio a Turini.

Selvatelle – Al Selvatelle sono bastati i tempi regolamentari per superare il Donoratico nella gara secca di semifinale che si è giocata al campo sportivo Turchi. Grande festa in campo e fuori per il raggiungimento di un traguardo storico. "Ringrazio tutta la squadra – è il commento dell’allenatore Fabio Chetoni – perché ha creduto in questo ottimo risultato che è storico per la nostra società. E’ una grande soddisfazione per tutti e ora andiamo nella finale di Coppa a giocarci un sogno". La partita, molto sentita e combattuta da entrambe le parti, è subito iniziata nel segno del Selvatelle. La squadra di casa è andata in gol al 6’ con Vaccaro, pronto a deviare in rete un passaggio filtrante dalla sinistra. Il raddoppio è arrivato sugli sviluppi di un calco d’angolo con mischia in area risolta con la zampata vincente ancora di Vaccaro. Il dominio del Selvatelle in questa prima frazione di gioco si completa con la terza rete messa a segno al 45’ da Faraoni che di testa devia un calcio di punizione. Nella ripresa all’8’ Lolini accorcia le distanze e riaccende le speranze del Donoratico ma al 18’ Turini fa poker per il Selvatelle. Al 34’ lo stesso Turini si infortuna ed è costretto ad uscire senza che il mister Chetoni lo possa sostituire avendo già esaurito le sostituzioni. In inferiorità numerica il Selvatelle subiesce la pressione degli ospiti ma non disdegna puntate in avanti con la traversa colpita al 41’ da Micheletti. In pieno recupero giunge il secondo gol dei tirrenici messo a segno da Spagnoli. Poi è solo festa grande per il Selvatelle che si giocherà la finale con la Sancascianese.

Pietro Mattonai