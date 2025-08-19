Calcio U18 Ufficiali le date della Viareggio Cup. Nel 2026 la 76ª edizione sarà dal 9 al 23 marzo

L’edizione numero 76 della Viareggio Cup si giocherà dal 9 al 23 marzo 2026. Le date dello storico torneo mondiale di calcio giovanile sono state ufficializzate ieri dal consiglio direttivo del Centro Giovani Calciatori, organizzatore della rassegna fin dalle origini del 1949 (anche se, dopo la nascita del Cgc avvenuta il 20 novembre 1947, l’allora presidente Torquato Bresciani elaborò l’idea di un torneo internazionale circoscritto a squadre giovanili ed una “prova generale“ si svolse già nel febbraio 1948 con la partecipazione dei bar cittadini).

Il torneo sarà ancora riservato alla categoria Under 18, quindi agli atleti nati a partire dal 1° gennaio 2008, fino al compimento del 15° anno di età. Saranno ammessi 5 calciatori fuoriquota nati nel 2007 e 5 prestiti (non fuoriquota). Nelle prossime settimane verranno comunicate anche le date della 7ª Viareggio Women’s Cup. Quest’anno la Coppa Carnevale è stata vinta dal Genoa, che ha battuto 1-0 la Fiorentina nella finalissima disputata allo stadio dei Pini. Il torneo femminile 2025 invece è stato conquistato dalla Juventus, che in finale ha vinto 2-0 col Milan.