Calcio Uisp, Levanto e Sporting Bacco affossano le leader

La Spezia, 30 aprile 2025 – Torna seconda La Gira Of Chelli che, ancora in buon stato di forma, supera nello scontro diretto Leta Scp, nella terza di ritorno del campionato calcistico a 7. Nel Girone Eccellenza, comunque, quello che vale lo scudetto per la Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, domina sempre la Locanda Alinò, che vince a tavolino con gli ultimi del Good Boys. Nel Girone Promozione, invece, sconfitte entrambe le leader Sesta Godano (dallo Sporting Bacco) e Real Dlf Pizzeria Chiara (dal Levanto).

Sconfitta la capolista del Girone 2, il Veppo nel big match di giornata (la decima di ritorno), contro Ms Costruzioni/Ccr Muggiano, che ora è a -6, mentre cade anche la seconda (il Bar Cavour), col Bagnone.

Infine, nel Girone 3, distacco invariato tra la prima, Comano, e la seconda, Pallerone, entrambe vittoriose.

GIRONE ECCELLENZA

Risultati: Good Boys-Locanda Alinò 0-4 per rinuncia, La Gira O.F. Chelli-Leta Scp 6-2 (Tartarini M. (2), Moreni A., Bertoletti F., Antinori D.; Corvi N., Acerbi E.), Realchiappa Progetto Appalti-Avosa 3-10 (Filiè M., Glaudi S., Perrone F.; Bellettini S. (4), Porpora F. (2), Coraci M. (2), Meta D., Lala D.).

Classifica: Alinò punti 17; La Gira 11; Leta 10; Realchiappa e Avosa 9; Aurora 4; Good Boys -1.

GIRONE PROMOZIONE

Risultati: Sporting Bacco-Sesta Godano 7-3 (Dell'Ovo A. (3), Teriaca E. (2), Casalini L., Calzolari N.; Sarr M., Visigalli E., Ghiorzo J.), Levanto-Real Dlf Pizzeria Chiara 3-1 (Beretta M. (2), Berettieri R.; Rabà G.), Ristorante Pin Bon-Saja Srl 5-7 (Gravina P. (2), Dada' S. (2), Ardovino D.; Sula S. (3), Frola L. (2), Paloka E., Lachgar Y.).

Classifica: Sesta Godano e Real Dlf punti 12; Pellegrini 10; Levanto 9; Sporting Bacco e Pin Bon 6; Saja 4.

GIRONE 2

Risultati: Asd La Foce Fuoricampo-Dlf/Gmn 5-1 (Russo J. (2), Manferlotti A. (2), Pellegrini A.; Bonamino F.), Fc Armaneto-Moto Masini 7-1 (Conca P. (3), Paita C., Pezzica G., Toffoletti G., Lodovici F.; Luiso G.), Sarzanello-Ac Rebocco/Vf Alinò 3-6 (La Terra T. (2), Palumbo M.; Coppola M. (3), Todaro F. (2), Bautista Espin B.), Asc Bagnone-Bar Cavour 3-2 (Costa L., Giromini M., Ribolla M.; Pierini L., D’Adderio M.), Delta del Caprio-Bar Ravenna 3-4 (Menchini S. (2), Leonelli M.; Macera F. (2), Del Bene A., Essaga Ndjodo J.), Ms Costruzioni/Ccr Muggiano-Asd Veppo 4-1 (Navari L., Cantoni S., Cerretti R., Caldarelli F.; Cuccu M.), Pizz. La Ciassetta Aut. Cassan-Monti 4-5 (Licari A., Piva D., Mariotti D., Staglianò M.; Gabrielli L. (3), Martinelli M. (2))

Classifica: Veppo punti 41; Ms/Muggiano 35; Cavour 34; Bagnone 32; Masini 27; Rebocco 25; Ravenna 24; Delta del Caprio 20; Foce Fuoricampo e Armaneto 16; Sarzanello 15; Monti 13; Dlf/Gmn 11; Ciassetta 10.

GIRONE 3

Risultati: Pallerone-Sesta Godano 2 8-1 (Casciari G. (3), Magnanini N. (3), Gaspari L., Germi G.; Menini E.), Dlf Aston Birra-Lm Immobiliare (giocano stasera), Dl Stella Rossa Canaletto-Spezia Centro 2024 1-6 (Mantegazza D.; Romani M. (2), Pasquali A. (2), Mammi T. (2)), La Loggia 4.0-Asd Atletico Tresana 2010 5-3 (Canese G. (3), Casavecchia G., Pasini T.; Bambini C., Ferrari A., Giannaccini A.), Atletico Gragnola-Asd Comano 2016 1-6 (Lunini D.; Lombardi L. (3), Galli S., Borsetto M., Lombardi G.), Bar Picchi-Veppo 2 7-2 (Tedeschi A. (2), Villa D. (2), Palmieri F., Guelfi A., Sabatini A.; Menini L., Traversoni M), Deportivo La Bottiglia-Real Chiappa Palati Fini 3-2 (Menotti M. (2), Bongi M.; Lonardo C. (2)).

Classifica: Comano punti 40; Pallerone 37; Loggia 31; Bottiglia 29; Picchi 27; Real Chiappa e Dlf Aston Birra 26; Atletico Tresana 24; Gragnola 22; Spezia centro 21; Sesta Godano 2 11; Lm Immobiliare 8; Veppo 2 7; Dl Stella Rossa 5.