Calcio Uisp a 11: con l'Amatori Castelnuovo non si passa

La Spezia, 16 febbraio 2025 – Amatori Castelnuovo ancora di roccia. Dopo aver bloccato sul pari la capolista Serra (tornata al successo) nello scorso turno, nella quarta di ritorno del Girone 1 del campionato provinciale Uisp a 11 ferma anche il Gs Pozzuolo.

Intanto continua la lotta serrata nel Girone 2 della kermesse della Lega della Spezia e della Valdimagra, con Delta del Caprio e Pegazzano a guidare, ma tutte pareggiano lassù tranne il Pugliola/Bellavista (a prevalere sull'Amatori Filattiera) che così si sistema sul secondo gradino del podio.

GIRONE 1

Risultati: Sesta Godano-Amatori Per Lucio 0-3 (Freschi A. (2), Dell'Amico M.), Asd Il Ritrovo Filetto-Cpo Agr. La Sarticola 3-2 (Ramaj A. (2), Bregasi D.; Babboni G., Giannini N.), Gs Pozzuolo-Amatori Castelnuovo 0-0, La Serra-Blues Boys 3-1 (Belli M., Tognetto M., Guerrini R.; Giovanelli S.), Cgs Real Chiappa-Asc Bagnone 3-1 (Agrifoglio C. (2), Celaj X.; Buonaguidi F.), Asd Sarzana Calcio-Asd Atletico Tresana 2-0 (Ricci M., Grassi A.), Spezia Centro-Comano non disputata.

Classifica: Serra punti 27; Real Chiappa 23; Amatori Per Lucio, Pozzuolo e Sarzana 22; Castelnuovo 20; Bagnone 19; Blues Boys e Comano 18; Sesta Godano e Ritrovo Filetto 17; Atletico Tresana 12; Cpo Agr. La Sarticola 11; Montemarcello 10; Carpena/Spezia Centro 0.

GIRONE 2

Risultati: Atletico Gordana-Sporting Bacco 1-4 (Seck N.; Gerosa F. (2), Corsi A., Dell'Ovo A.), Rangers Soliera-Amatori Pallerone 1-0 (Serafini D.), Farafulla Fc-Pegazzano 2-2 (Antoniotti N., Khechini O.; Pizzuti M., Gardini D.), Virgoletta-Delta Del Caprio 0-0, Amatori Filattiera-Pugliola / Bellavista 0-2 (Cerretti R., D'Alessandri G.), Riomaior Bar O'netto-Golfo Dei Poeti/Avis Lerici 2-2 (Luiso A., Diallo D.; Vozza D., Privitera C.), Autoservice Cassana-La Colomba 9.80 2-1 (Mancusi G., Oronzo V.; Cantoni S.), Romito-Us Ceserano 0-1 (Canalini T.).

Classifica: Delta del Caprio e Pegazzano punti 25; Virgoletta e Pugliola/Bellavista 24; Sporting Bacco 23; Rangers Soliera e Riomaior 22; Farafulla e Amatori Filattiera 20; Golfo dei Poeti, Ceserano e La Colomba 19; Amatori Pallerone 18; Atletico Gordana 11; Cassana 10; Romito 3.